PlayStation 5 : Sony dévoile la liste des 10 jeux les plus joués depuis son lancement PlayStation 5 : Sony dévoile la liste des 10 jeux les plus joués depuis son lancement

Actuellement à un peu plus de 13 millions de joueurs, la PlayStation 5 a eu le temps d'accueillir de nombreux titres durant sa première année de carrière, et Jim Ryan en dévoile quelques données intéressantes, enfin surtout une : quels sont les 10 jeux sur lesquels le public a passé le plus de temps depuis le 12 novembre 2020.



Il n'y a pas d'ordre précis dans le classement, et surtout pas la moindre surprise vu l'époque hormis la présence de Demon's Souls qui a donc bien profité de sa présence au lancement.



- Assassin's Creed Valhalla

- Call of Duty : Cold War

- Demon's Souls

- Destiny 2

- FIFA 21

- Fortnite

- Marvel's Spider-Man : Miles Morales

- MLB The Show 21

- NBA 2K21

- NBA 2K22



A noter en passant que selon Bloomberg, Sony aurait également abaissé ses objectifs de production de PlayStation 5 (tout comme Nintendo donc), passant de 15 à 14 millions sur l'année fiscale en cours. Si confirmé, la console atteindrait donc les 21,6 millions au 31 mars 2022.