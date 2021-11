Phil Spencer : Xbox compte bien investir dans le domaine des jeux casual & social Phil Spencer : Xbox compte bien investir dans le domaine des jeux casual & social

L'année dernière, Microsoft déclarait par l'intermédiaire de Phil Spencer que l'actuel point faible des Xbox Game Studios était le manque de jeux dit « très grand public », capable de captiver une audience plus large que la cible habituelle.



Évidemment, les mecs possèdent à ce jour l'un des plus grands représentants du secteur (Minecraft, vous connaissez ?) mais il en faut davantage et c'est ce même Spencer qui aujourd'hui, lors d'une interview accordée à Bloomberg, semble prêt à mettre ses plans à exécutions en lançant ouvertement viser des acquisitions dans les domaines « casual et social ».



« Quand je pense à ce type de jeu [grand public] associé à la marque Xbox, oui, nous proposons Minecraft, Roblox, FIFA ou encore Fortnite, mais nous voulons continuer à investir dans ce genre de contenu. Nous avons beaucoup d'ambition sur le sujet. »



Un objectif pas si étonnant que cela car, plus important encore que les consoles Xbox ou même le PC, c'est forcément le xCloud qui pousse à ce genre d'intérêt, avec on imagine des expériences facile d'accès directement proposées en Cloud via le mobile (ou la télé prochainement).