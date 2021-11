VGC : en parallèle de Super Mario, un film Donkey Kong en préparation chez Illumination VGC : en parallèle de Super Mario, un film Donkey Kong en préparation chez Illumination

Nintendo avait sous-entendu avoir de la suite dans les idées concernant les adaptations de ses franchises au cinéma et selon de multiples sources repérées par VGC, après Super Mario Bros en 2022, le studio derrière Les Minions (Illumination donc) serait déjà en train de plancher en parallèle sur l'équivalent pour Donkey Kong avec une sortie espérée pour 2023 même si l'on peut s'attendre plutôt à du 2024.



De fait, l'acteur Seth Rogen qui incarne le gorille vener dans Super Mario Bros rempilerait pour son propre film avec d'autres membres des Kongs pour cette nouvelle étape vers un potentiel « Nintendo Cinematic Universe ».



De quoi comprendre pourquoi Universal Studios a déjà l'intention d'ouvrir une zone Donkey Kong en 2024, et on espère maintenant pour accompagner tout cela… un nouveau jeu ?