Tales of Arise déjà à 1,5 million de ventes

Bandai Namco nous annonce tout fièrement quea encore franchi un cap en dépassant le nombre d'1,5 million d'unités vendues (boîte comme dématérialisé), le plaçant actuellement comme le 5e plus gros succès de la franchise en seulement quelques semaines, et donc avec une large possibilité de continuer de grimper les échelons pour atteindre rapidement le top 3.Un retour en force aussi bien critique que commercial donc, pour un épisode qui on rappelle se contentera de ce qu'il est scénaristiquement : le producteur a promis qu'il n'y aurait jamais de DLC narratif, ni d'extension, ni même un « 2 ».