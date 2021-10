Microsoft : un été record pour la branche JV Microsoft : un été record pour la branche JV

Pour son premier trimestre fiscal (*) couvrant juillet à septembre, Microsoft atteste d'un CA en hausse de 16 % par rapport à l'année dernière pour sa branche jeu vidéo, soit l'équivalent de 3,1 milliards d'euros, mais aussi et surtout un record pour cette branche depuis ses débuts.



Outre les ventes de consoles en hausse (+166%), malheureusement toujours sans le moindre chiffre précis quant au parc de machines, le communiqué nous parle d'une hausse des abonnements et des revenus de ses titres maisons ou partenaires, compensant avec le recul des sorties tiers en cette année pleine de reports. Bref, les voyants sont au vert et Microsoft compte encore booster la courbe de 5 à 10 % pour la période de noël (encore une fois par rapport à 2020).



(*) Microsoft fait partie des entreprises dont l'année fiscale débute en juillet.



Sinon pour ce qui concerne la totalité de Microsoft, c'est au total environ 40 milliards d'euros de CA, dont presque la moitié pour la branche Cloud constamment en hausse (encore +36%).