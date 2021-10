Les ventes de Kena : Bridge of Spirits ont déjà permis de rentabiliser les coûts du chantier

Bonne nouvelle pour Ember Lab et il y avait d'ailleurs intérêt vu la qualité de sa première production : sans livrer de chiffres de ventes, le studio annonce avoir suffisamment écoulé d'unités depour rentabiliser les coûts de développement, et s'est même montré surpris par les retours commerciaux, ajoutant queEmber Lab qui travaille déjà sur son prochain projet, à savoir une nouvelle licence mais dans le même style que son premier titre, et désormais sans vouloir revenir en arrière : terminé le temps de travailler sur des publicités (oui, le studio faisait ça au départ).