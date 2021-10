Xbox Series : les nouvelles cartes SSD confirmées

Comme on s'y attendant, l'offre des cartes Seagate pour les Xbox Series va s'étendre en novembre avec deux nouveaux modèles en plus de celui de 1To déjà disponible (250€) : la version 512Go (165€) et la version 2To qui coûte quasiment autant que la Series X (490€).Pour l'heure, Microsoft continue de miser exclusivement sur ce format prioritaire pour en assurer la pleine compatibilité sur l'ensemble des points (les quatre générations de Xbox, et les diverses options comme le Quick Resume), mais il reste toujours possible que des concurrents arrivent un jour ou l'autre, avec une guerre des prix qui ne serait pas du luxe.