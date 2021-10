Charts Japon : Metroid Dread, meilleur lancement de l'histoire de la série (+ les chiffres de la Switch OLED)

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 octobre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Décidément la surprise est de taille pour: tout comme au Royaume-Uni, « Metroid 5 » devient le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise au Japon, et ce sans même inclure la part du dématérialisé qui pourrait lui permettre de tourner autour des 100.000. Surprenant encore une fois.L'autre fait notable, c'est évidemment le lancement de la Switch OLED avec environ 138.000 unités vendues, donc moindre que la Lite à sa sortie (177.000) mais cela est beaucoup moins étonnant : le Japon est naturellement plus orienté nomade que le Royaume-Uni (et une bonne partie du monde d'ailleurs).Enfin, impossible de partir sans signaler que la Xbox Series a dépassé les 100.000 unités LTD, ce qui paraît forcément moyen mais est en fait loin d'être mauvais pour la marque : c'est quasiment le total de la One, et un quart de celui de la première Xbox. En seulement un an et alors que le meilleur est à venir (sans parler de futurs baisses de prix), on peut dire que Microsoft sait rattraper la douloureuse précédente génération.