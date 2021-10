Pour les 5 ans du PlayStation VR, Sony va offrir davantage de jeux sur le PS Plus Pour les 5 ans du PlayStation VR, Sony va offrir davantage de jeux sur le PS Plus

Si vous trouvez un casque PlayStation VR à pas cher, et que vous êtes suffisamment curieux pour goûter l'expérience sans attendre le modèle de nouvelle génération (qu'on suppose arriver fin 2022), alors sachez que vous allez pouvoir découvrir une partie du catalogue à pas cher : pour célébrer les 5 ans du casque, Sony proposera le mois prochain 3 jeux PSVR pour les membres PS Plus (en plus des autres), une offre qui devrait d'ailleurs perdurer dans le temps puisqu'on nous indique bien « à partir de novembre ».



En bonus, voici le top 5 (sans ordre précis) des jeux les plus joués par territoires et on remarque que c'est plus ou moins la même chose partout.



Europe :



- PlayStation VR Worlds

- Resident Evil 7

- Beat Saber

- Rec Room

- Skyrim VR



USA :



- Job Simulator

- Firewall Zero Hour

- Beat Saber

- Rec Room

- Skyrim VR



Japon :



- PlayStation VR Worlds

- Beat Saber

- Skyrim VR

- Resident Evil 7

- Gran Turismo Sport