Final Fantasy XIV devient l'épisode le plus rentable de l'histoire de la série

Dans le cadre de la communication autour de l'extensionqui sortira le 23 novembre, Naoki Yoshida annoncé queétait devenu l'épisode le plus rentable de l'histoire de la franchise, et que l'équipe compte toujours ne pas s'arrêter en si bon chemin avec une ambition toujours aussi importante à l'avenir, sans que Square Enix ne regarde à la dépense.Qui plus est, ce MMORPG considéré mort-né avant la résurrectiona dépassé le cap des 24 millions de joueurs depuis ses débuts en 2015, alors qu'il n'était qu'à 10 millions il y a encore 4 ans.Pour rappel, parmi les principaux arguments de- Pouvoir monter jusqu'au Level 90 (auparavant 80)- Nouvelles zones dont deux villes- Plusieurs raids Alliance- Nouveau Raid spécial Pandaemonium- Un nouveau mode PVP- Nouveaux donjons- Retour de l'Anima- Une mise à jour du Gold Saucer- Une île spéciale pour se lancer dans l'élevage et l'agriculture- Deux nouveaux jobs- Et bien d'autres choses, dont de l'équipement neuf