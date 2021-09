Crystal Dynamics rejoint The Initiative pour le chantier du reboot de Perfect Dark Crystal Dynamics rejoint The Initiative pour le chantier du reboot de Perfect Dark

Nous pensions que l'unique nouvelle de la semaine concernant le reboot de Perfect Dark viendrait de l'insider Shpeshal_Nick qui a évoqué un style « John Wick » dans le système de combat, mais une nouvelle pleinement officielle vient de tomber avant que votre serviteur aille rejoindre son lit.



Le studio The Initiative vient en effet de déclarer via Twitter que Crystal Dynamics (dont Tomb Raider et plus accessoirement Marvel's Avengers) rejoignait l'équipe pour ce gros chantier dont il est encore bien difficile d'estimer la moindre fenêtre de sortie.