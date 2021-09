Affaire Epic Games VS Apple : la ''fausse'' victoire d'Epic, qui finalement fait appel Affaire Epic Games VS Apple : la ''fausse'' victoire d'Epic, qui finalement fait appel

L'affaire Epic Games VS Apple a pris fin, du moins de manière temporaire, avec une grande avancée dans le secteur qui pourtant est très loin de réjouir Epic Games. Dans les grandes lignes, la juge Yvonne Gonzales Rogers a en effet reconnu que Apple était coupable de « comportement anticoncurrentiel » sur ses supports en imposant un moyen de paiement directement inclus dans leurs serveurs (histoire de ramasser 30 % de commission) et imposera donc que tous les supports iOS, à compter du 9 décembre, devront laisser toutes applications proposer un lien vers un site alternatif propre au développeur pour que le client puisse aller dépenser ses sous directement à la source.



Mais comme dit, tout cela n'est aucunement suffisant pour Tim Sweeney d'Epic Games qui se voit débouter de toutes ses autres demandes, dont une bien précise : que les moyens de paiement alternatifs soient directement inclus dans l'application, et non via un lien renvoyant ailleurs. Sans le dire ouvertement, Sweeney est parfaitement conscient que les joueurs n'auront jamais le courage de cliquer sur un lien annexe, ouvrir le navigateur, s'inscrire sur un site et remettre leur carte-bleue, pour finalement se contenter de l'ancienne méthode, celle où Apple prend sa part.



Pire, qui dit demande rejetée, dit compensation et dans sa tentative de mettre illégalement ce moyen de paiement alternatif dans Fortnite, Epic Games est condamné à verser 30 % à Apple de ce que cette méthode a eu le temps de rapporter.



Du coup, bah Epic ne baisse pas les bras et annonce faire appel pour relancer la machine, refusant toujours de remettre son Fortnite sur les plates-formes iOS en attendant.