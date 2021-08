The Ascent : Neon Giant promet de corriger la version Game Pass PC, inférieure à celle sur Steam The Ascent : Neon Giant promet de corriger la version Game Pass PC, inférieure à celle sur Steam

Souffrant d'une équipe très réduite et d'une sortie un peu dans la précipitation, ce qui est bien ironique en cette année pleine de reports, The Ascent est actuellement dans la phase de correctifs, déjà pour quelques bugs concernant la coopération, sans parler d'un patch de localisation (la vostfr n'est que « partielle »).



Mais il y a aussi le cas des performances et alors que l'on pouvait déplorer l'absence de Ray Tracing sur Xbox Series (sans que l'on sache encore si cela sera rajouté un jour), on apprend aujourd'hui l'absence de compatibilité pour cette option ainsi que le DLSS sur la version PC sur Microsoft Store… alors que tout cela est disponible coté Steam. Cette dernière version se paye même le luxe de temps de chargement plus courts.



Neon Giant a au moins promis de mettre toutes les versions PC à égalité sur la longueur, sans pour autant indiquer si l'option cross-play arrivera un jour. Bref, il reste du taf avant de rendre une copie plus propre de cet action-RPG plutôt sympathique, disponible dans le Game Pass pour les intéressés.