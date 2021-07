Final Fantasy : la gamme Pixel Remasters sortira aussi sur consoles ''selon la demande''

Lors d'une session de questions/réponses sur son site officiel japonais, Square Enix a levé les derniers détails sur sa gammeannoncée il y a quelques semaines et dont la sortie aura lieu le 28 juillet prochain sur PC via Steam, ainsi que sur mobile, du moins concernant les trois premiers épisodes de la franchise (11,99€ l'unité, avec petite promo au lancement). Les trois autres arriveront plus tard, avec déjà la possibilité d'opter pour un pack réunissant la totale.Donc aux yeux de l'éditeur, ce recyclage a pour but premier de proposer une uniformisation des six premiers épisodes dont chacun sera tiré de sa version d'origine (donc NES ou Super NES) mais dans une réadaptation pour les écrans HD avec notamment des sprites refaits spécialement par Kazuko Shibuya, des effets sonores revus et une OST réarrangée.Chacun des épisodes proposera en plus une grosse galerie de concept-arts pour retrouver chaque œuvre de Yoshitaka Amano, un lecteur pour écouter n'importe quelle piste à n'importe quel moment du jeu, mais aussi une galerie bestiaire revu puisque vous pourrez visualiser leur emplacement sur la carte voire, originalité mais uniquement sur mobile, cliquer simplement pour lancer un combat. Pratique pour le farm (si tant est que l'xp tombe en retour).Enfin, et c'est peut-être le plus important si cette gamme en intéresse certains ici : l'éditeur indique qu'en fonction de la demande, les jeux sortiront ensuite sur « d'autres plates-formes », donc les consoles.