Face à l'affaire des vidéos, Konami met fin à son partenariat avec Antoine Griezmann Face à l'affaire des vidéos, Konami met fin à son partenariat avec Antoine Griezmann

Censé être l'une des nouvelles égéries de Konami aussi bien pour Yu-Gi-Oh que pour le futur eFootball PES 2022, le footballer Antoine Griezmann vient d'être « gentiment » reconduit à la porte par l'éditeur après la récente diffusion de vidéos datant de 2019, où le concerné ainsi que Ousmane Dembélé ont tenu propos racistes et moqueries bas de gamme à l'encontre d'employés japonais d'un hôtel.



Konami réclame en outre des explications (pour ne pas dire des excuses publiques) au FC Barcelone, club où se situe toujours actuellement Griezmann… et surtout principal partenaire de la franchise PES.



On en profite pour rappeler que selon les dernières rumeurs en date, eFootball PES 2022 ferait le choix d'adopter un modèle F2P pour (peut-être) s'offrir à nouveau une audience d'importance.