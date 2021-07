Game Pass : le (petit) programme de début juillet

Microsoft dévoile le programme Game Pass pour ce début du mois de juillet et on peut dire que c'est cette fois assez faiblard, la priorité semblant faite au xCloud (de toute façon, les jeux décrits sont disponibles en format standard), peut-être aussi pour bien appuyer le fait que le service streaming est disponible depuis peu sur PC et iOS, en plus de tourner sur des modèles Xbox Series X.La liste de la deuxième moitié du mois devrait tout de même être meilleure, avec déjà l'assurance deà la fin du mois, et apparemmentsi les rumeurs sont vraies.8 juillet :(xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(Xbox, via l'EA Play)15 juillet :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(xCloud)Ils quittent le service le 15 juillet :(PC)(PC)(PC, Xbox, xCloud)