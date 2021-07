PS Now : le programme de juillet PS Now : le programme de juillet

Voici le programme PlayStation Now pour ce mois d'avril avec encore une bonne fournée de titres, dont on avait finalement eu vent il y a peu mais ça ne fait qu'un leak confirmé de plus. Petit détail : Red Dead Redemption 2 n'est pas dispo en jeu streaming, mais uniquement en téléchargement. Une manière comme une autre de bloquer l'accès au jeu pour les joueurs PC.



- Red Dead Redemption 2 (jusqu'au 1er novembre)

- NiOh 2

- Moving Out

- God of War

- Judgment (jusqu'au 4 octobre)

- JO Tokyo 2020

- Nascar Heat 5