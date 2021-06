Guardians of the Galaxy était bien un jeu coop

Autre annonce surprise de la période E3 même si pour le coup, l'information avait été éventée depuis plusieurs années : l'adaptation despar Eidos Montréal sera une pure expérience solo, quand bien même les cinq larrons seront présents dans l'aventure (et durant les combats), mais que seul Starlord sera pleinement jouable.A la vue de la présentation de gameplay, toutes les données auraient néanmoins pu laisser entendre un titre multi/coop et apprenez justement que ça aurait dû être le cas selon (là encore) le profil LinkedIn de Simon Larouche qui révèle que durant son année passée chez Eidos (début 2017 à début 2018), l'homme était bien en charge du gameplay pour du multi en ligne, avant que cette feature ne soit balancée à la trappe.Peut-être que le chantiera poussé Square Enix a considérer que, tout compte fait, le tout multi n'était peut-être pas l'idée du siècle même à notre époque, et pendant que Larouche est reparti chez Guerilla pour travailler sur un projet (en parallèle de),viendra se poser le 26 octobre prochain sur PC et en cross-gen coté PlayStation et Xbox.