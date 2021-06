[LEAK] Une date pour Shin Megami Tensei V [LEAK] Une date pour Shin Megami Tensei V

En cette année bien particulière coté dates de sortie tant les éditeurs semblent pouvoir tenir une promesse sur deux, si ce n'est moins, Atlus pourrait bien parvenir à tenir une sortie cette année de son très attendu Shin Megami Tensei V, le site officiel japonais ayant lui-même publié la date du 11 novembre 2021 avant de supprimer la chose en urgence.



Et pour bien appuyer la véracité de ce petit couac avant l'heure (annonce prévue pour le Nintendo Direct ?), nous avons également appris qu'une édition limitée serait au programme, qu'il y aura plus de 200 créatures (dont plusieurs inédites, heureusement), que nous retrouveront le chara-designer du quatrième épisode, qu'il y aura toujours plusieurs fins et que le synopsis se traduit comme suit : on y incarne un étudiant comme les autres, découvrant l'existence du monde parallèle de Da'ath, et qui va d'une façon ou d'une autre fusionner avec une autre personne pour devenir le Naobino, un être se retrouvant dans une bataille opposant démons et dieux.



On en profite pour rappeler que si tout cela est confirmé, l'occident pourra valider tout cela puisque Nintendo comme Atlus nous ont promis un lancement mondial (et une traduction FR).