Jeff Grubb affirme à nouveau que Starfield ne sortira que sur PC et Xbox Series

Cela fait quelques jours qu'il y a énormément de bruits de couloirs au sujet du statut d'exclusivité (ou pas) du fameux Starfield, le futur gros RPG de Bethesda par les créateurs de The Elder Scrolls (en attendant le VI, d'ailleurs) et Jeff Grubb revient une énième fois taper sur la table pour affirmer haut et fort que le titre ne sortira que sur PC et Xbox.



L'homme s'explique sur ses déclarations, indiquant selon plusieurs de ses sources que Microsoft a longuement réfléchi sur le sujet et a pu poser le pour et le contre sur les retours financiers d'un projet évidemment coûteux, et que même s'il y aurait une évidente perte à ne pas sortir un tel titre sur PlayStation 5, les gains potentiels du Game Pass aurait poussé la firme à faire ce choix.



Aux yeux de Microsoft, toujours selon Jeff Grubb, un cas comme Minecraft ne doit pas être pris en compte pour établir la « générosité » de l'éditeur à sortir des jeux sur d'autres supports, le titre de Mojang étant plus à prendre comme un service à part entière qui se doit d'être sur un maximum de machines pour rapporter de l'argent, ne serait-ce que par la boutique d'achats et les nombreuses œuvres des créateurs dont Microsoft récupère une partie du pognon.



Un RPG solo comme Starfield est totalement différent à marketer et à vendre, et reste désormais à attendre une annonce officielle de la part des concernés, chose qui pourrait arriver cette année si (encore des rumeurs) le titre débarque au premier semestre 2022.