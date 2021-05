En 5 ans, plus de 37 millions de joueurs ont touché à Uncharted 4 : A Thief's End

Le temps passe vite etvient déjà de fêter ses 5 ans (hier en fait), l'occasion pour Naughty Dog de donner quelques données dont une assez surprenante : pas moins de 37 millions de personnes ont touché à cet épisode. On a dans le lot plus de 16 millions de ventes (chiffre arrêté à octobre 2019) et toutes les occasions depuis d'y jouer via diverses offres à abonnement : on l'a trouvé dans le PS Plus, le PS Now et encore actuellement dans la PS Plus Collection sur PS5.Notons d'ailleurs qu'une fois encore, on parle essentiellement d'une attirance de la communauté pour le solo puisque sur 37 millions de joueurs, seulement 13,3 millions ont touché au multi, ce qui est déjà pas mal.Revenu entre deux avec le très sympa, la licence est depuis dans l'ombre ou presque puisqu'il y a déjà l'adaptation ciné prévue pour le 16 février 2022 (après une masse de reports) mais aussi un apparent nouvel épisode, au départ développé par Bend Studio, avant que le studio ne se tourne vers un autre AAA (probablement une nouvelle licence).