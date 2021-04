Chine : la PlayStation 5 trouve sa date

Sony Interactive Entertainment voulait tout faire pour placer la PlayStation 5 en Chine pour le printemps, et ce sera chose faite avec un lancement annoncé pour le 15 mai, soit après « seulement » 6 mois d'attente contre tout de même 16 pour la PlayStation 4.Les deux modèles seront disponibles dans des prix équivalents au reste du monde après conversion, et dans des stocks forcément très limités car il n'y avait pas de raisons qu'il en soit autrement quand la pénurie reste des plus fortes dans le reste du monde depuis novembre dernier, avec tout de même la perspective d'une éclaircie sur le sujet d'ici la fin d'année. Du moins selon Jim Ryan.Coté jeux, on sait juste que la période de lancement proposera duou encore(sans préciser si ce sera en même temps que les autres pays), avec en passant une confirmation quearrivera bien sur la New Gen en même temps qu'une édition PlayStation 4.Enfin, la Chine aura également droit à l'offre PS Plus Collection, mais avec ses propres jeux que voici :