Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau est désormais au-dessus des 3,7 millions de ventes

Avec 3 millions au compteur, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau avait déjà le statut de plus grand succès de l'histoire des Musô mais le titre n'allait pas en rester là et c'est pour cela que Koei Tecmo en annonce désormais plus de 3,7 millions, ce chiffre cumulant exemplaires boîtes expédiés et ventes dématérialisées.



En passant, Atelier Ryza 2 a dépassé les 360.000 (il était autour des 150.000 en période de lancement) et est donc bien parti pour faire sur la longueur aussi bien que le premier, qui avait fait l'exploit de dépasser le demi-million.