UK : la PlayStation 5 a au moins dépassé le total de la Wii U, la Vita et la Dreamcast UK : la PlayStation 5 a au moins dépassé le total de la Wii U, la Vita et la Dreamcast

Ce n'était pas bien difficile en terme de challenge mais GamesIndustry tient à signaler coté Royaume-Uni que, malgré les énormes ruptures de stock (et c'est loin d'être terminé), la PlayStation 5 n'aura même pas en besoin de 5 mois complet pour dépasser le total des malheureuses de l'industrie : la Wii U, la Dreamcast et la PlayStation Vita.



On ne sait pas où en est la Xbox Series, même si les données rapportent que la console s'en sort très bien sur ce territoire. En retard sur sa rivale dans le bilan de fin d'année (450.000 PS5 contre 310.000 Xbox Series), la nouvelle gamme de Microsoft a terminé première du marché en janvier, et est seconde sur le mois de mars, donc derrière la PS5 mais devant la Switch alors que cette dernière est en hausse par rapport à l'année dernière.



Bref, tout va bien ironiquement pour les ventes de console, même si le calendrier de sorties 2021 ne ressemble plus à grand-chose par rapport à ce que l'on attendait initialement.