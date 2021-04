EKSA lance son casque gaming le E900

Après dix ans d'expérience dans le développement et la fabrication des casques pour les plus grandes marques mondiales, les experts en périphériques de jeu EKSA est heureux d'annoncer la sortie de son propre casque de jeu, le E900.Le casque gamer E900 est équipé d'un haut-parleur de 50 mm, qui fournit des voix claires et des basses puissantes. Vous pouvez identifier la position de l'ennemi en entendant clairement les faibles pas dans le jeu. Le casque propose également un microphone anti bruit, qui peut réduire efficacement les bruits de fond gênants. Le tout dans une ergonomie confortable grâce à son serre-tête qui vient épouser la forme de votre tête pour une meilleure stabilité tout au long de la journée.Le casque est compatible avec la PS4, Switch, Xbox One S/X, PC, Ordinateur Portable, et les Smarphones mais ne fonctionne pas sur la Xbox 360. Les versions plus anciennes de Xbox One nécessitent un adaptateursupplémentaire (non inclus).Pour plus d'information on vous invite à visiter la fiche produit juste ici ->(Article Sponsorisé)