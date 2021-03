Microsoft x Zenimax : la prise de parole devrait tomber ce jeudi 11 mars selon Jeff Grubb Microsoft x Zenimax : la prise de parole devrait tomber ce jeudi 11 mars selon Jeff Grubb

Désormais validé par la Commission Européenne et l'institut SEC (USA), le rachat de Zenimax par Microsoft n'a désormais besoin que d'un coup de signature pour être enfin officiellement validé et la prise de parole pourrait bien tombée dans la semaine.



Des rumeurs faisaient en effet état d'une sorte de petit show pour fêter la chose, et le compte Twitter Xbox UK vient de partager le planning de la semaine avec en vrac des choses à dire sur COD Warzone (aujourd'hui), Sea of Thieves (mercredi), etc, mais laissant une surprise non annoncée pour jeudi. Et c'est dans le même temps que le très bavard Jeff Grubb nous déclare que quelque chose sur le sujet aurait bien lieu ce jeudi 11 mars.



Reste à maintenant savoir, si confirmé, la portée de ce « quelque chose » avec au moins des déclarations d'importance et pas juste une poignée de mains pour dire « on est content ».