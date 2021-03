Remedy : 4 équipes pour 5 projets Remedy : 4 équipes pour 5 projets

Contrairement à ce que certains analystes prédisaient, ce n'est visiblement pas encore demain la veille que Remedy sera racheté par un quelconque éditeur, la boîte parvenant à se construire et évoluer en tournant autour de trois piliers : sa propre réputation, son envie de totale indépendance sur des projets auto-édités, mais aussi l'apport financier de tiers sur quelques chantiers.



Et jusqu'à présent, tout semble aller pour le mieux avec le succès de Control et ses deux millions de ventes, ce qui ne lui donne pas la stature commerciale des plus grands du marché mais qu'importe : avec un choix d'une narration davantage suggérée que montrée (et donc toutes les économies qui font avec), ce fut hautement rentable.



Interrogé par GamesIndustry, Tero Virtala (boss de la « Team Vanguard ») a donné des précisions sur l'avenir du développeur aujourd'hui constitué de quatre équipes plus ou moins grosses, tout en indiquant que quel que soit le produit, on y retrouvera toujours ce qui a fait la force de Remedy, à savoir une large part d'action et une narration suffisamment développée.





Donc pour savoir à quoi s'attendre :



« Team Control »

Continue de travailler sur d'éventuels portages de Control sur d'autres supports même si on se demande bien lesquels, mais commence surtout le chantier d'un nouveau gros AAA dont l'éditeur est encore inconnu (et ce n'est pas Epic).



« Team Vanguard »

En charge d'une nouvelle IP pour un titre action coop (Remedy en est l'auto-éditeur).



« Team CrossFire »

Toujours sur la campagne solo CrossFireX qui devrait arriver cette année.



« Team Epic »

Le fameux groupe qui a reçu le soutien d'Epic Games pour deux jeux qui se dérouleront dans un univers partagé, et on nous précise d'ailleurs que l'un sera un AAA, l'autre un titre de moindre taille. Dans les deux cas, ça sortira aussi bien sur PC (exclu EGS évidemment) que sur consoles.