[Rumeur] Une Extended Edition de Death Stranding en approche sur PlayStation 5 (et PS4) [Rumeur] Une Extended Edition de Death Stranding en approche sur PlayStation 5 (et PS4)

Death Stranding : Extended Edition, ça va arriver ou plutôt ça « devrait » arriver car on va garder une pincée de conditionnel vu que l'information vient pour l'heure d'un insider reconnu de ResetEra, relayé par Wccftech, qui déclare que l'annonce est pour très bientôt.



Coté informations, cette nouvelle version attendue sur PlayStation 5 et PlayStation 4 inclura du nouveau contenu scénarisé, et l'insider s'étonne d'ailleurs que l'annonce ne soit pas tombée durant le State of Play puisque le titre serait « prêt et terminé », de même en passant que le nouveau Life is Strange. Pour Square Enix, on verra, mais concernant Sony, l'éditeur s'est peut-être dit que face à la pénurie encore forte de PS5 et le fait qu'ils ont déjà plusieurs exclus au printemps (Returnal, Oddworld Soulstorm, Ratchet & Clank, FFVII Intergrade), pourquoi se presser ?