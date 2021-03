Demandé en renfort pour Battlefield 2021, Criterion met en pause le prochain Need for Speed Demandé en renfort pour Battlefield 2021, Criterion met en pause le prochain Need for Speed

Pas de Need for Speed en 2020, et il en sera de même pour 2021 : Electronic Arts annonce un report d'un an supplémentaire pour le prochain cru de la franchise, marquant le retour de Criterion aux commandes.



Et justement, la raison est simple : le studio à l'origine de Burnout (et qui a longtemps servi de soutien sur d'autres jeux pour tout ce qui est véhicules) doit faire une légère pause dans son chantier pour venir prêter main-forte à DICE et son nouveau Battlefield qui doit arriver pour ces fêtes de fin d'année au moins sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (on ne sait pas pour le cross-gen).



Le nouveau Battlefield qui se dévoilera dans le courant du printemps, donc très probablement à l'occasion d'un nouveau show EA Play.