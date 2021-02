Naoki Yoshida donne peu d'espoir de voir arriver Final Fantasy XIV sur supports Xbox

Entre un Microsoft plus que jamais ouvert au cross-play et le partenariat avec Square Enix qui permet de voir débouler tous lesdans le Game Pass, on s'attendait à voir arriver un jour ou l'autre l'annonce d'une version Xbox pour… et il n'en sera probablement rien.Interrogé par le Washington Post dans le cadre d'un dossier sur la conception de jeux exclusivement online, le producteur Naoki Yoshida a fait savoir qu'actuellement et même depuis un moment, lui et son équipe sont à flux tendu sur le suivi régulier du jeu et la création des diverses extensions. Lorsqu'il ajoute à la suite qu'ils sontet que sortir le titre sur d'autres supports, on comprend que ce n'est pas demain la veille pour ne pas dire jamais que ce MMORPG déboulera sur Xbox Series. Peut-être pour la prochaine ?Rappelons que les joueurs PS5 eux y auront bien droit d'ici la fin d'année via une upgrade gratuite, et qu'une bêta ouverte sera accessible à tous (sous réserve d'être PS Plus) à compter du 13 avril.