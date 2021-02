505 Games prendra en charge Eiyuden Chronicle

Chez 505 Games, on aime garder un œil sur les anciennes stars de Konami pour se jeter sur chaque nouvelle production dès que l'occasion se présente : aprèset, l'éditeur s'occupera de l'édition et la distribution du fameux, l'un des derniers gros succès de Kickstarter (+ de 4,6 millions de dollars récoltés), suite spirituelle assumée de la part du studio Rabbit & Bear, justement fondé par Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV).Si tout se passe bien, ce qui est aussi compliqué pour un projet Kickstarter que pour la période en cours, ce très attirant RPG arrivera fin 2022 sur la totalité des supports, avec une bémol concernant la Switch puisque l'équipe espère voir d'ici-là la nouvelle génération de Nintendo. Encore faudrait-il que les ventes ralentissent.