Ratchet & Clank PS5 a passé l'étape de la classification, et aurait droit à une édition Deluxe

Les possesseurs de PlayStation 5 (ou ceux qui arriveront bien à en chopper une un jour ou l'autre) attendent patiemment que Sony propose le premier State of Play de 2021 et sans encore savoir quels sont les plans du constructeur coté communication, quelques titres sont normalement assurés de se caler pour ce premier semestre, dont… mais aussiSi on reparle de ce dernier, c'est parce que les dernières étapes semblent se mettre en place puisque l'organisation de classification taïwanaise vient de valider le jeu (ce qui peut signifier une annonce prochaine de date de sortie), ajoutant d'ailleurs qu'une « Edition Digitale Deluxe » sera au programme, sans encore savoir ce que l'on trouvera à l'intérieur.Encore un peu de patience.