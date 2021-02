Take-Two ne cache pas sa déception face au rachat manqué de Codemasters Take-Two ne cache pas sa déception face au rachat manqué de Codemasters

Lors de sa réunion faîtes aux investisseurs, Strauss Zelnick n'a pas voulu mettre sous le tapis le dernier échec de Take-Two en terme d'images : le PDG annonce ouvertement faire part de sa déception quant au rachat manqué de Codemasters. Pour rappel, tous les plans étaient signés pour que T2 récupère le studio spécialisé dans les jeux de courses (F1, GRID, DiRT) avant de voir Electronic Arts débouler en balançant sur la table 1,2 milliard de dollars pour remporter la mise. Ce même EA qui vient de lâcher 2,1 milliards pour récupérer Glu Mobile, pendant que Embracer Group s'est offert Gearbox Entertainment pour 1,4 milliard.



Take-Two qui ne manque pas de billets dans ses coffres n'a donc rien eu. Zelnick reconnaît que les prix de rachat sont aujourd'hui sans commune mesure avec le passé et souhaite poursuivre sa stratégie pour minimiser les risques plutôt que de flamber à tout cela : « A ce jour, nous n'avons pas encore procédé à une acquisition qui n'a pas fonctionné. »



La chasse reste ouverte et Take-Two compte bien se refaire dès que l'occasion se présentera, mais s'en tiendra donc officiellement à des partenariats faute de mieux (comme avec son label Publishing) et annonce d'ailleurs être toujours en de très bons termes avec Gearbox, qui continuera donc de travailler avec la firme (aussi bien sur Borderlands que « d'autres titres »)… mais cette fois en collaboration avec Embracer.