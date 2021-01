Asobo Studio compte bien rester indépendant Asobo Studio compte bien rester indépendant

C'était l'un des candidats les plus naturels pour un nouveau rachat par Microsoft, mais il n'en sera rien. Le studio français Asobo Studio, connu pour A Plague Tale : Innocence mais aussi bien évidemment Microsoft Flight Simulator, vient d'annoncer avoir ouvert son capital au fond d'investissement Sagard NewGen, ce qui à la fois va permettre de pousser la croissance de l'équipe (actuellement 220 employés) tout en gardant sa totale indépendance dans un milieu où les éditeurs se font de plus en plus voraces.



Pour autant, Asobo va rester main dans la main avec Microsoft pendant encore des années vu le suivi attendu pour Flight Simulator, tout en développant à coté son nouveau projet avec Focus Home Interactive.