The Last of Us : Kantemir Balagov placé à la réalisation du pilote de la série TV (HBO) The Last of Us : Kantemir Balagov placé à la réalisation du pilote de la série TV (HBO)

Peu après avoir donné le feu vert pour lancer la production, HBO annonce que l'adaptation de The Last of Us en série TV a trouvé le réalisateur de son pilote, qui ne sera donc pas Johan Renck mais finalement Kantemir Balagov, donc pas n'importe qui puisque catégorisé comme la nouvelle grande star du cinéma russe après la percée de Tsnota, une vie à l'étroit et surtout Une Grande Fille, élu en prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2019.



Kantemir Balagov qui lâche d'ailleurs en information que la série sera lancée cette année, ce qui est peut être un peu optimiste vu le contexte mais sait-on jamais, au moins pour les premiers épisodes.



Petit rappel de l'organigramme ci-dessous, pendant que PlayStation Productions devrait prochainement ouvrir sérieusement la communication pour son premier bébé, à savoir Uncharted dont la sortie cinéma est prévue pour le 14 juillet. Encore une fois si « tout va bien ».



Boîtes de production :

- PlayStation Productions

- HBO



Scénario et Producteurs exécutifs :

- Neil Druckmann (Naughty Dog)

- Craig Mazin (série Chernobyl)



Autres producteurs exécutifs :

- Evan Wells (Naughty Dog)

- Carolyn Strauss (séries Game of Thrones et Chernobyl)



Réalisateur du pilote :

- Kantemir Balagov (Une Grande Fille)



Compositeur :

- Gustavo Santaolalla (TLOU 1 & 2)