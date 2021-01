Charts Japon : la Switch a terminé 2020 en dépassant le LTD de la Super Famicom

Entre les jours fériés et les organismes qui ont besoin d'un léger temps de repos, la dernière ligne droite de l'année est toujours compliquée pour ce qui est de récolter les données Famitsu, qui comme d'habitude va nous proposer quelques chiffres au compte-gouttes le temps de raccrocher les wagons d'ici une poignée de jours.Donc pour la semaine du 21 au 27 décembre (théoriquement la dernière du bilan 2020), apprenez donc queaura gardé sa première place avec 267.000 ventes supplémentaires, soit 1,23 million d'exemplaires lâchés au physique, et probablement bientôt 2 millions avec le dématérialisé. Complètement fou.Pour le hardware, seulement trois représentants pour le moment, avec des chiffres approximatifs mais suffisants pour reconnaître que la Switch a comme prévu dépassé le LTD de la Super Famicom, devenant la 8e console la plus vendue de l'histoire du Japon. 2 millions la séparent désormais de la Famicom.