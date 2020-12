[Rumeur] Rockstar : Bully 2 a été annulé il y a trois ans pour prioriser le chantier GTA VI [Rumeur] Rockstar : Bully 2 a été annulé il y a trois ans pour prioriser le chantier GTA VI

Depuis bien des années, des rumeurs apparaissaient de temps à autres au sujet d'un Bully 2 sans que rien ne soit jamais officialisé de la part de Rockstar, et ce n'est visiblement pas prêt d'arriver.



Relayé dans un rapport effectué par DualShockers, l'un des insiders du milieu (dont les propos ont été approuvés par un second, également reconnu par la communauté) fait savoir que le chantier Bully 2 a été annulé déjà deux fois, respectivement en 2009 et 2013, avant de reprendre concrètement il y a plusieurs années.



Nous sommes alors en 2015 et Rockstar débute tranquillement la pré-production de Grand Theft Auto VI qui va comme d'habitude prendre de longues années, mais va faire face à un coup d'arrêt en 2017 à cause du manque d'effectifs, la plupart des employés étaient beaucoup trop occupés pour fignoler Red Dead Redemption 2 (qui sortira un an plus tard, d'abord sur consoles) ainsi que le fameux Bully 2.



Et c'est donc par un sens des priorités commerciales que Rockstar a décidé de dégommer Bully 2 pour la troisième fois, permettant aujourd'hui à la majeure des effectifs de se concentrer sur le futur GTA VI pendant que d'autres continuent d'assurer le suivi de GTA Online et Red Dead Online.



Notons que les insiders en question évoquent également que Grand Theft Auto VI n'en serait qu'à 60 à 70 % de son développement, ce qui pour un tel jeu représente encore une énorme période de chantier, faisant écho aux propos de Jason Schreier qui stipulait justement qu'on n'est toujours pas prêt d'en voir la couleur. 2021 sera donc une fois de plus l'année de GTAV, avec une ressortie sur PlayStation 5 et Xbox Series, ainsi que le lancement en stand-alone de GTA Online.