12 ans après Siren : Blood Curse, Keiichiro Toyama va revenir au jeu d'horreur

Peu de temps après l'annonce du départ de trois des piliers de Sony Japan Studio, partis du coup fonder la nouvelle boîte « Bokeh Game Studio », le trio affine déjà ses intentions, déjà en déclarant avoir commencé à recruter une « équipe plutôt grande » et être désormais au charbon sur le prototype d'un jeu d'action/aventure à ambiance horreur qui attendra au moins 2023 pour voir le jour sur PC et consoles, sans plus de précisions.L'horreur donc, ce qui est une bonne nouvelle quand on sait que le fondateur du studio, Keiichiro Toyama, est également le créateur de la franchisequ'il avait dû abandonner il y a plus d'une décennie pour donner sa chance à la nouvelle licence(sans grand succès malheureusement).Ce sera tout pour le moment mais l'équipe ajoute que, désolidarisé de la pression d'une énorme boîte et de plans marketing bien précis, ils tenteront de partager un maximum de nouvelles au fil du développement.