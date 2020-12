Kojima Productions tease quelque chose pour son cinquième anniversaire (et c'est demain) Kojima Productions tease quelque chose pour son cinquième anniversaire (et c'est demain)

Demain, c'est le 16 décembre et si vous ne le saviez pas, ce sera l'anniversaire de Kojima Productions qui fêtera ses 5 ans (depuis son indépendance pour être précis). Le compte Twitter officiel du studio nous invite donc à les suivre en vue de choses dites « excitantes » qui seront livrées ce mercredi à 6h00 du matin (heure française).



Si on doit repartir avec une ou plusieurs annonces sans les projecteurs d'une conférence, mieux vaut ne pas s'attendre à quelque chose d'énorme et on pourrait plutôt miser sur une MAJ PS5 pour Death Stranding.