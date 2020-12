Finalement, avec Control, Remedy n'a pas connu un tel succès depuis le premier Max Payne Finalement, avec Control, Remedy n'a pas connu un tel succès depuis le premier Max Payne

Directeur de la communication chez Remedy, Thomas Puha est heureux d'annoncer que novembre dernier fut le meilleur mois de la carrière de Control, pourtant 15 mois après son lancement, ayant permis au titre de dépasser les 2 millions de ventes notamment grâce aux promos du secteur dématérialisé.



Il s'agit sur ce laps de temps du plus gros succès du développeur depuis le tout premier Max Payne, et outre sa présence actuelle dans le PS Now et le Game Pass, le titre aura un tout dernier mot à dire en début d'année prochaine avec la sortie des versions PlayStation 5 et Xbox Series.