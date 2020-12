A.Greenberg : l'EA Play ne restera pas indéfiniment dans le Game Pass Ultimate A.Greenberg : l'EA Play ne restera pas indéfiniment dans le Game Pass Ultimate

Comme chacun le sait s'il suit un minimum l'actualité, l'EA Play fait partie du Game Pass Ultimate depuis le 10 novembre dernier mais apprenez que cette opération fait partie d'un ensemble mis en place par la branche Xbox, Aaron Greenberg ayant confirmé au site GamingBible vouloir réitérer ce genre de choses, tout en spécifiant un petit point de détail : rien n'est éternel.



Comprenez par-là que l'EA Play ne va pas rester indéfiniment dans le Game Pass, c'est déjà acté, même si l'on nous prévient que l'accord est « important » et que ça restera comme tel pendant encore « un bon moment ».



Pendant ce temps donc, d'autres accords du même genre sont susceptibles de s'implémenter à l'avenir, comme on a déjà vu hors JV avec Spotify ou plus récemment Disney+ pendant une période certes assez courte (30 jours seulement), et d'ailleurs même pas en France à cause du partenariat avec Canal+. Une autre histoire mais Microsoft reste en tout cas pleinement ouvert à de nouvelles offres, ce qui tombe bien tant les pièces se mettent doucement en place pour que de plus en plus proposent leurs propres services à abonnement, et on peut donc imaginer un équivalent futur pour Ubisoft (sur consoles) et pourquoi pas Embracer et ses trois tonnes de studios.