Réalisateur de Siren et Gravity Rush, Keiichiro Toyoma quitte Sony Japan Studio

Sony Japan Studios a perdu trois de ses piliers avec l'annonce du départ de Keiichiro Toyoma et de ses proches Kazunobu Sato et Junya Okura, les trois étant partis fonder l'équipe indépendante « Bokeh Game Studio » depuis le 13 août même si l'information vient tout juste de tomber.Visiblement pas de mésentente avec la branche PlayStation puisque Toyoma déclare auprès de Famitsu qu'il ne refuserait aucunement de revenir sur une franchise first-party si Sony lui demandait mais l'appel de chantiers de moindre taille et de davantage d'originalité ont pour l'heure motivé chacun à faire ses valises pour déjà concevoir un premier projet « action-aventure » sur divers supports non spécifiés, pour un développement qui devrait prendre deux à trois ans.Petit rappel du CV de chacun.Keiichiro Toyoma :- Réalisateur du premier- Réalisateur de la série- Réalisateur de la sérieKazunobu Sato :- Chara Designer sur la série- Game Designer sur- Producteur deJunya Okura :- Game Design sur les sérieset