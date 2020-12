Okami : détails des ventes par support

Après le cas, les récents documents Capcom leakés nous donnent maintenant des chiffres détaillés pour un certain, flop d'une autre époque de la part de Clover Studio et Capcom avant de petit à petit arriver à faire son trou à coup de portages pour mine de rien être aujourd'hui aux alentours des 3 millions.Nintendo Switch : 600.000PC : 536.000PlayStation 3 : 529.000PlayStation 4 : 445.000Xbox One : 121.000Gen 128 bits (PS2/Wii combinées) : environ 600.000Les fans continuent de désirer une suite (en dehors du petit jeu sorti à l'époque sur DS) et pas que puisque Hideki Kamiya lève la main sur le sujet depuis des années, attendant un coup de fil de la part de Capcom.