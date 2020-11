UK : la PlayStation 5 est ''largement'' le meilleur lancement de l'histoire des consoles UK : la PlayStation 5 est ''largement'' le meilleur lancement de l'histoire des consoles

VGC nous confirme que la PlayStation 5 a bien effectué le meilleur lancement de l'histoire d'une console de salon au Royaume-Uni, rajoutant qu'elle a « largement » battu le précédent record tenu par la PS4 (250.000), elle-même ayant fait bien mieux que la PS3 (165.000). Comme à chaque fois, c'est finalement le stock qui détermine les données puisque la nouvelle génération est en totale rupture, même chez Microsoft qui par le lancement mondial a dû davantage diviser son stock initial, ce qui lui a tout de même permis de battre le record de la marque (155.000 au lancement, contre 150.000 Xbox One).



Et pour ceux qui demandent, Nintendo est loin derrière tout cela (même la Wii ou la Switch) car encore plus tendu en terme d'unités à chaque nouvelle sortie, le record personnel de la firme reste tenu par la 3DS et ses quelques 110.000 à la sortie.