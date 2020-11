Espagne : les chiffres de lancement pour la PlayStation 5 et la Xbox Series Espagne : les chiffres de lancement pour la PlayStation 5 et la Xbox Series

En attendant les rapports complets de chacun des constructeurs, ou du moins celui de Sony vu que Microsoft se veut moins éloquent coté chiffres, les analyses de lancement de la nouvelle génération se font territoire par territoire.



Nous avons eu le Royaume-Uni, le Japon, prochainement les USA, et voici en attendant celui de l'Espagne (rapporté par le site local Vandal) où la PlayStation 5 a bien effectué le meilleur lancement pour une console de salon, et même le meilleur lancement de la marque… là encore hors portable (la PSP a fait quasiment 55.000 à l'époque).



Effet inverse malheureusement pour Microsoft puisque la Xbox Series est le pire lancement pour une Xbox. Les ruptures sont en cause pour l'une comme pour l'autre mais on remarquera surtout quelque chose : sur une même famille de consoles, on se situe vraiment dans un mouchoir de poche coté classement.



Sony :



1) PlayStation 5 : 43.000

2) PlayStation 2 : 40.000

3) PlayStation 4 : 38.000

4) PlayStation 3 : 35.000



Microsoft :



1) Xbox One : 15.000

2) Xbox 360 : 14.900

3) Xbox Series : 14.100



Note :

Oui, pour l'une comme pour l'autre, nous n'avons pas de chiffres pour la première génération.