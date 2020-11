Xbox Series : Microsoft prévoit des problèmes de stocks jusqu'au printemps 2021 Xbox Series : Microsoft prévoit des problèmes de stocks jusqu'au printemps 2021

Tim Stuart, directeur financier Xbox qui s'est récemment exprimé au sujet de Bethesda, vient maintenant de nous parler de la pénurie de stock qui frappe la Xbox Series, ce qui est loin d'être un cas inédit au lancement d'une nouvelle génération mais l'homme préfère prévenir : la problématique risque de durer un certain temps et pas seulement jusqu'à la fin d'année mais également au premier trimestre 2021, avant un retour à la normale seulement dans le courant du printemps.



En cause, une demande plus élevée que d'habitude comme indiquent les données de réservations encore non honorées et ne serait-ce que le fait que contrairement à la Xbox One, les Series ont été lancées simultanément dans davantage de pays, ayant permis des chiffres record pour le Day One (pas plus de précisions, mais donc supérieur au million de la One en 24h il y a 7 ans).



Il ne serait point étonnant que la situation soit plus ou moins identique concernant la PlayStation 5, qui doit justement arriver dans l'ensemble des territoires européens cette semaine. Généralement plus éloquent que son concurrent, Sony a des chances de livrer les premiers chiffres sous peu.