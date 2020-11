Capcom met à jour ses données softwares (dont un Street Fighter V à 5 millions) Capcom met à jour ses données softwares (dont un Street Fighter V à 5 millions)

Comme à chaque trimestre, Capcom fait preuve d'une totale transparence sur ses chiffres softwares avec une mise à jour globale de la totalité de ses titres, permettant de se rendre compte que Resident Evil 7 continue d'asseoir son statut de plus gros succès la série avec 8,3 millions de ventes : si RE5 reste théoriquement devant, c'est uniquement grâce à ses remasters/portages.



Dans cette même franchise, le remake du deuxième épisode continue sa performance avec 7,5 millions de ventes, contrairement au troisième qui se contente de 3 millions avec certes moins de temps mais surtout une réputation moindre (la durée de vie famélique n'aide pas beaucoup).



Même topo en passant pour Monster Hunter World qui avec 16,4 millions de ventes a offert un tel succès à Capcom qu'on imagine mal si une suite pourra faire aussi bien, voir même tout simplement un autre jeu de l'éditeur.



Deux derniers points : Street Fighter V a dépassé les 5 millions, et la version HD Dragon's Dogma : Dark Arisen gagne 200.000, probablement grâce à la pub de la série Netflix. Et la suite au fait ?



Mise à jour des chiffres softwares :



- Monster Hunter World : 16,4 millions (+ 300.000) (*)

- Monster Hunter World : Iceborne : 6,6 millions (+ 800.000) (**)

- Monster Hunter Generations Ultimate : 3,9 millions (+ 200.000)



- Resident Evil 7 : 8,3 millions (+ 400.000)

- Resident Evil 2 Remake : 7,5 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 3 Remake : 3 millions (+ 300.000)



- Street Fighter V : 5 millions (+ 300.000)

- Devil May Cry 5 : 3,9 millions (+ 200.000)

- Okami HD : 1,5 million (+ 100.000)

- Dragon Dogma : Dark Arisen HD : 1,4 million (+ 200.000)



(*) Inclus les chiffres de la version boîte réunissant le jeu de base et l'extension.

(**) Uniquement les ventes de l'extension en dématérialisé.