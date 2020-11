Resident Evil Village aura bien le Ray Tracing Resident Evil Village aura bien le Ray Tracing

Le site PlayStation.com a mis à jour la fiche de Resident Evil Village, non pas pour en livrer la date de sortie (ce serait beaucoup trop beau) mais au moins pour nous donner une once d'infos sur les aspects techniques, particulièrement le fait que le jeu utilisera bien le Ray Tracing, simultanément avec la résolution 4K. Pas un mot sur le frame-rate pour le moment donc autant miser sur du 30FPS pour ne pas se faire de faux espoirs.



Hormis cela, on nous ressert les bases dont des temps de chargement instantané, une exploitation des gâchettes adaptatives pour les armes, du retour haptique pour bien ressentir les tirs, et enfin l'audio 3D.



On rappellera que si le titre est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Capcom a sous-entendu la possibilité que ce soit finalement un projet cross-gen, sans que rien ne soit encore signé.