Une des seules énigmes du jeu (niveau CP)

Tout a débuté il y a 30 ans dans un bien mystérieux manoir quelque part dans les montagnes d’Arklay, et aujourd’hui, après un paquet d’épisodes dont un préquelle et des spin-off, l’heure est venue de mettre fin à l’arc Raccoon City de. Enfin hormis une extension en rumeur. Et d’autres remakes à venir. Et puis on n’est jamais à l’abri d’un changement de plan qui… Mais bref, c’est techniquement le début de la fin et plutôt que de sur-abuser dans le fan-service en faisant un metling-pot des différents protagonistes de la franchise (ceux encore en vie du moins),nous sort d’un placard magique l’inconnue Grace, une « fille de » mais pas une starlette vu que sa mère est un simple personnage de, tout en offrant un baroud d’honneur aux classieux Leon S.Kennedy. Des années après(y a eu le 6 aussi ouais, mais on s’en fout), l’ex bleusaille a plus que jamais gagné en prestance, mais aussi en humouravec une punchline toutes les 5 minutes.Jamais, dans l’histoire de la série, l’expression « Deux salles, deux ambiances » n’a autant fait sens. Vous ne choisissez pas qui prendre en main entre Grace et Léon, vous passez automatiquement de l’un à l’autre en fonction du scénario et croyez bien, ce n’est pas seulement deux persos différents, c’est limite aussi deux jeux différents. Grace a beau avoir sa carte du FBI dans la poche, et un peu de vécu, elle n’a aucune expérience du terrain et encore moins des horreurs que peuvent pondre certains laboratoires pharmaceutiques. L’expérience de jeu se rapproche ici des débuts de: peu d’armes (quand parfois aucune), peu de munitions (on peut ramasser du sang pour en fabriquer, parce que pourquoi pas), la gestion obligatoire des coffres vu la place dans l’inventaire et surtout un paquet d’instants grosses flippes où il faut fuir des créatures vomies par le pire des cercles de l’enfer. Léon, lui, a passé assez de temps à économiser des balles tout en cherchant à résoudre des énigmes à la con. Il est là pour avancer à sa façon, c’est à dire en défonçant tout ce qui bouge avec très vite fusil à pompe/mitrailleuse/sniper, et oublie les petits couteaux façon cure-dents pour une espèce de Tomahawk option arrachage de tête quand il n’utilise pas directement une lance que tenait préalablement un zombie pour empaler le suivant. Délicieux.Passé d’un type de séquence à l’autre apporte une sorte de cycle bienvenu entre peur et action, même si au départ, on note que Grace tire quasiment toute la couverture vers elle niveau temps de jeu. Et l’inéluctable explication finit par arriver : pile à la moitié du jeu, c’est Grace qui est mise en retrait pour laisser la priorité au vieux mâle blanc. Notre Léon va avoir ses propres moments d’exploration, ses énigmes si on peut encore considérer ça comme tel, mais le tout avec davantage d’actions, davantage de balles, des upgrades d’armes et un coffre magique qui permet achat et upgrade contre de la monnaie obtenue en tuant des monstres, sorte de récompense enregistrée dans un bracelet tout aussi magique. Alors ce n’est pas désagréable mais il faut reconnaître à un moment, et depuis le 7, queest incapable d’assumer à fond le genre horrifique, probablement pour des raisons commerciales, et en reste à sa formule lui permettant de dépasser les 10 millions de ventes : première moitié en tension, deuxième moitié en action.C’est l’infini problème de cette franchise, un peu présent depuis(l’original) où on économisait déjà chaque balle dans la première moitié pour sortir le lance-grenades dans la deuxième, problème accentué ou disons plus marqué dès(oui parce que les 3 précédents ne cherchait plus l’équilibre hein) où Capcom semblait valider cette formule particulière. Dans Requiem, le fait de jouer majoritairement Grace dans la première partie et tout de même un peu la seconde permettait déjà de fluidifier le rythme, mais rien ne pouvait empêcher les développeurs de partir dans des délires inutiles avec Léon. La grande majorité de ses séquences sont certes orientées action, mais de manière mesurée et son arc à lui inclus une dose d’exploration, de trucs à remettre en marche et bien entendu du bon gros fan-service, comme si Capcom nous chuchotait à l’oreille « Là tu kiffes bien hein ? ». Mais pourquoi une séquence en moto digne d’un mini-jeu raté ? Fais pas tonsi tu sais pas faire. Et c’était également utile cette séquence TPS en mode [insérer le nom de n’importe quel TPS random] ? C’est même pas 5 % du jeu, certes, mais on aurait vivement préféré autre chose que ça.Et par autre chose, on parle scénario car si celui deest plutôt sympa avec des antagonistes qui se tiennent, pour un prétendu « final », on s’attendait quand même à un peu plus. On ne peut pas spoiler mais une fois bouclé l’aventure (avec la bonne fin) et maté la rapide scène post-générique, en ressort que cette conclusion a une nouvelle fois l’odeur du nouveau chapitre qui ne referme pas beaucoup de portes, et même semble en ouvrir d’autres, comme si quoi qu’il arrive, quel que soit l’avenir, tout restera d’une manière ou d’une autre lié à Raccoon City, à croire que Capcom est incapable d’en tourner la page. Bref, un petit goût de « pas assez » mais ça reste un très bon épisode, celui qui aurait le mérite de concilier à merveille le choix de la vue FPS/TPS (bien que le choix proposé, Grace/FPS et Léon/TPS, est parfaitement en adéquation), et de prouver que même si le RE Engine continue de suer dans de grands mondes ouverts, il enchaîne les claques dans la bouche quand il se montre plus intimiste, avec des textures incroyables, des plans majestueux et des cinématiques parfaitement maîtrisées. Et, notez, avec un excellent doublage FR.