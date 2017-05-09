Gears of War: Reloaded va subir des changements assez importants pour son lancement ( Mardi Prochain ) . Les deux week-ends de bêta pour Reloaded ont reçu un accueil mitigé. Ces améliorations sont basées sur des observations techniques et les commentaires de la communauté issus de la bêta multijoueur de Gears of War Reloaded.
Améliorations générales de la stabilité
- Vous pouvez désormais voir clairement sur quelle plateforme se trouvent les autres joueurs grâce à l'icône de plateforme.
- Les comptes liés sont plus faciles à repérer, vous savez donc qui vous pouvez ajouter comme amis multiplateformes.
- Il est plus facile d'inviter des joueurs dans votre escouade/partie, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent.
Améliorations du Gnasher
- Dispersion plus précise, dégâts améliorés et détection des impacts
- Les dégâts du rechargement actif sont désormais fixes (au lieu d'être variables) pour toutes les armes.
Améliorations du matchmaking
- Plus de serveurs dédiés et des services en ligne améliorés
- Améliorations du matchmaking « escouade » multiplateforme
Améliorations PC
- Ajout d'une option de réglage de la fréquence d'images à 240 fps
- Ajout de la prise en charge du chat vocal Push-to-talk
- Amélioration de la prise en charge des moniteurs ultra-larges
- Augmentation du contrôle de la sensibilité de la souris
- Optimisations pour une meilleure fluidité du gameplay
- ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X optimisés
- Steam Deck certifié
Gears Of War Reloaded sort le 26 aout sur Xbox, PC, Playstation 5 et Day One dans le Xbox Game Pass
Le Blu-ray est propre en tout cas
Juste parfait
Gears of War ça doit rester grisâtre.
Puis enchaînement sur le 2 (le meilleur) en 4/60 sur SeriesX.
Voila ce qui devrait apparaître sur le forum vue que les game key nintendo les dérangent
A encourager, je suis joueur full solo
Ils sont sûrement frères et sœurs non ?
Je trouve que le 3 est le plus varié et agréables en terme de décors, même si le dernier chapitre tire trop en longueur.
Le 2 est clairement le meilleur, quelle claque à l'époque, le "poisson" dans la grotte
guiguif
Ton écran était sûrement mal réglé
Sur ma OLED avec HDR + Path Tracing je sens que je vais me régaler
Je préfère très largement les decors du 3, bien plus variés avec beaucoup d’extérieurs.
Oui, mais t'es censé y voir clair quand même,
donc si ton contraste et la luminosité sont mal réglés...
J'aime juste pas les environnements du 2... des grottes, une base en pleine nuit... des environnements qui ne respirent pas la diversité niveau couleurs en dehors du noir/gris, tu me comprends quand même.
Ah ben Gears of War ça n'a jamais été très coloré c'est sûr
Dans le 3 pratiquement tout le jeu se passe en plein jour et c'est tellement plus agréable, et plus varié.
Et puis ca vaut vraiment la peine ?! Je veux dire hormis un relifting soft, 60fps etc il n'y a pas vraiment de changements visuels?!
Car di cest ça je passe mon tour et attends le prochain épisode qui devrait dechirer la rétine, deja que le 5 est une claque visuellement